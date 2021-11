Serie A 2021/2022: le statistiche della 15esima giornata

by Fulvio Mazza

Stadio Artemio Franchi- Foto Sailko via CC 3.0

La Serie A riparte subito con la quindicesima giornata. Martedì 30 novembre alle 18,30, infatti, l’Atalanta ospita il Venezia: i nerazzurri hanno vinto 10 delle 18 partite di campionato contro i lagunari (cinque pareggi e tre sconfitte), le ultime tre in ordine di tempo sono finite tutte 1-0 per i bergamaschi. Contemporaneamente la Fiorentina riceve la Sampdoria: i blucerchiati si sono aggiudicati entrambi gli scontri diretti giocati lo scorso torneo trionfando 2-1 e non arrivano almeno a quota tre in Serie A da febbraio 2005.

Alle 20,45 il Verona attende il Cagliari: i gialloblù sono imbattuti nelle ultime cinque gare di campionato contro i rossoblù (tre vittorie e due pareggi), l’ultimo successo sardo invece è datato 5 novembre 2017 (2-1 alla Sardegna Arena). Contemporaneamente la Juventus fa visita alla Salernitana: i granata nei due match casalinghi contro i bianconeri nel torneo hanno trionfato in un’occasione e pareggiato nell’altra partita mentre hanno perso le due sfide disputate in trasferta.

Mercoledì primo dicembre alle 18,30 il Bologna ospita la Roma: i giallorossi si sono aggiudicati quattro delle ultime cinque gare di Serie A contro i rossoblù (una sconfitta) segnando 12 gol (2,4 di media a match). Contemporaneamente l’Inter riceve lo Spezia: il 20 dicembre 2020 i nerazzurri hanno vinto 2-1 in questo stadio mentre il 21 aprile 2021 al Picco la partita si è conclusa 1-1. L’allenatore degli aquilotti Thiago Motta da giocatore ha militato nella beneamata raccogliendo 83 presenze ufficiali, segnando 12 reti e conquistando sei titoli.

Alle 20,45 il Genoa attende il Milan: i rossoneri hanno trionfato in sei degli ultimi nove confronti in campionato contro i rossoblù (due pareggi e un k.o) dopo averne persi quattro dei precedenti cinque (un successo). Andriy Shevchenko da calciatore ha vestito la maglia del Diavolo dal 1999 al 2006, contemporaneamente il Napoli fa visita al Sassuolo: i neroverdi sono imbattuti da due scontri diretti nel torneo (una vittoria e un pareggio) e potrebbero evitare la sconfitta per tre partite consecutive di Serie A per la prima volta con i partenopei.

Giovedì 2 dicembre alle 18,30 il Torino ospita l’Empoli: gli azzurri si sono aggiudicati sette sfide in campionato contro i granata (otto pareggi e tre k.o), con nessun’altra squadra i toscani hanno più successi nella competizione (lo stesso numero di trionfi contro il Cagliari).

Chiude la quindicesima giornata il match Lazio-Udinese alle 20,45: i biancocelesti hanno vinto 10 delle ultime 13 partite di Serie A contro i bianconeri (due pareggi e una sconfitta) mantenendo 10 volte la porta inviolata, per i capitolini record sia di successi che di clean sheet da febbraio 2015 in campionato.