Salernitana verso l’esclusione dalla Serie A: ecco come sarebbe la nuova classifica

by Matteo Di Gangi

Stadio Arechi Salernitana - Madip86 CC BY-SA 4.0

La Salernitana è sempre più lontana dalla Serie A. Purtroppo non per meriti tecnici o calcistici, ma per via della situazione societaria che, ogni giorno che passa, si fa sempre più delicata. A dare conferma di tutto ciò il comunicato odierno del trustee che ha confermato che non sono arrivate offerte congrue per la cessione della società. Il 31 dicembre è ormai alle porte, sembra molto difficile che possano arrivare proroghe da parte della Figc. E dunque, tristemente, se non venisse trovata una soluzione negli ultimi giorni dell’anno – c’è un consiglio Federale convocato il 21 dicembre con ordine del giorno ‘la situazione della Salernitana’ – i campani verranno esclusi dal campionato. E la domanda di tutti è: “Cosa succederebbe con il campionato? E con la classifica?”. La risposta è all’interno del regolamento della Federcalcio, le così dette NOIF, all’articolo 53 che regolamenta “la rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato“. Ecco cosa dice: “Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”.

Quindi tutte le partite giocate dalla Salernitana verrebbero cancellate dalla classifica e dai risultati. E questo come si andrebbe a ripercuotere sull’attuale classifica del campionato? Molto semplice: la squadra allenata da Colantuono adesso e da Castori prima, ha collezionato 8 punti (2 vittorie e 2 pareggi a fronte di 13 sconfitte). Otto punti che sono frutto delle due vittorie con Genoa e Venezia e dei due pareggi con Hellas Verona e Cagliari. Queste quattro squadre sarebbero avvantaggiate dall’eventuale esclusione del club campano in quanto perderebbero 0 oppure 1 punto rispetto ai 3 di tutti gli altri che ci hanno vinto. Ecco quindi come sarebbe la nuova classifica del campionato di Serie A. Inter e Udinese avrebbero una partita in più in quanto devono ancora giocare con la Salernitana, partite che potrebbero essere influenti se i campani a fine anno venissero esclusi dal campionato.

Inter 40*

Milan 36

Atalanta 34

Napoli 33

Fiorentina 27

Roma 25

Juventus 25

Empoli 23

Lazio 22

Hellas Verona 22

Bologna 21

Sassuolo 20

Torino 19

Udinese 17*

Venezia 16

Sampdoria 15

Genoa 10

Cagliari 9

Spezia 9

*una partita in più