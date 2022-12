Roma, preparazione invernale si chiuderà con amichevole contro Viterbese

Definito anche l’ultimo impegno per la Roma in questa fase di preparazione invernale in vista della ripresa del campionato. Il 30 dicembre, infatti, alle 11:30, a Trigoria andrà in scena l’amichevole contro la Viterbese. Ad ufficializzare l’impegno è stato lo stesso club di Serie C con un post su Instagram, precisando che la sfida contro Zaniolo e compagni verrà giocato a porte chiuse.

