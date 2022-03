Roma-Lazio, il sindaco Gualtieri e i due capitani presenteranno un’iniziativa di pace

by Antonio Sepe

La curva Sud della Roma - Foto Antonio Fraioli

In vista del derby Roma-Lazio, in programma domenica 20 marzo, presso i Musei Capitolini verrà promossa un’iniziativa di pace. A presentarla saranno i capitani delle due squadre, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’evento è schedulato per le ore 11 di domani, venerdì 18 marzo.