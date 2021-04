Pagelle Lazio-Milan 3-0: voti e tabellino Serie A 2020/2021

by Redazione

Joaquin Correa - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle, i voti e il tabellino di Lazio-Milan 3-0, match della trentatreesima giornata di Serie A. A decidere il posticipo e scontro diretto per la Champions League, ci pensa Joaquin Correa, fin qui sei gol in stagione e oggi autore della doppietta decisiva per il 3-0 inflitto dai biancocelesti ai rossoneri che per la prima volta in stagione escono fuori dalle prime quattro. In chiusura il tris di Ciro Immobile. La classifica vede l’Atalanta a 68 punti, Napoli, Juventus e Milan a 66 e Lazio a 61 ma con una partita contro il Torino da recuperare.

HIGHLIGHTS

Le pagelle

LAZIO (3-5-2): Reina 6,5; Marusic 6, Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (43’ Cataldi sv), Luis Alberto 6,5 (43’ Akpa Akpro sv), Lulic 6 (22’ st Fares 5,5); Correa 7,5 (31’ st Pereira 6), Immobile 6,5 (43’ Muriqi sv).

In panchina: Strakosha, Alia, Musacchio, Patric, Hoedt, Parolo.

Allenatore: Inzaghi 6,5

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6,5; Calabria 6 (24’ st Dalot 5,5), Kjaer 5,5 (28’ st Romagnoli 6), Tomori 5, Theo Hernandez 5,5; Kessie 5,5, Bennacer 6 (24’ st Tonali 6); Saelemekers 5,5 (18’ st Diaz 6), Calhanoglu 6, Rebic 5; Mandzukic 5,5 (18’ st Leao 5,5).

In panchina: Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Krunic, Meité, Castillejo, Hauge.

Allenatore: Pioli 6

ARBITRO: Orsato di Schio 6

RETI: 2′ pt e 6’ st Correa, 42’ st Immobile

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Acerbi, Milinkovic-Savic. Angoli: 1-9. Recupero: 1’, 3’