Pagelle Cagliari-Roma 3-2: voti e tabellino Serie A 2020/2021

by Mattia Zucchiatti

Chris Smalling - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle di Cagliari-Roma 3-2, match della trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Primo tempo equilibrato alla Sardegna Arena ma è la squadra di Semplici a partire meglio: al 4′ Joao Pedro col tacco regala a Lykogiannis un pallone solo da appoggiare in rete per l’1-0. La risposta della Roma è affidata a Carles Perez che al 27′ riceve palla da Pellegrini, colpisce il palo e sulla respinta del legno trova il modo di depositare in rete. Ma nella ripresa cambia tutto: Marin riporta in vantaggio i sardi e Joao Pedro porta sul 3-1 il risultato. La rete di Fazio dà fiducia alla Roma ma la rimonta non si concretizza. Il Cagliari aggancia il Benevento a 31 punti in classifica e ‘alza’ la quota salvezza.

HIGHLIGHTS

Pagelle

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario 6.5; Ceppitelli 6, Godin 6, Carboni 5; Nandez 6.5, Deiola 5.5, Marin 7 (37’ st Duncan sv), Lykogiannis 7 (30’ st Zappa 6); Joao Pedro 7.5; Simeone 6.5 (38’ st Rugani sv), Pavoletti 6 (30’ st Cerri 6).

In panchina: Aresti, Ciocci, Klavan, Calabresi, Asamoah, Walukiewicz.

Allenatore: Semplici 7.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 5.5; Fazio 6.5, Smalling 6 (14’ st Cristante 6), Mancini 5; Bruno Peres 5.5 (1’ st Spinazzola 5.5), Villar 5, Diawara 5 (30’ st Veretout 6), Santon 5.5 (14’ st Karsdorp 6); Carles Perez 6.5, Pellegrini 6 (14’ st Mkhitaryan 6); Borja Mayoral 5.5.

In panchina: Fuzato, Juan Jesus, Dzeko, Reynolds, Kumbulla, Pastore, El Shaarawy.

Allenatore: Fonseca 5.5.

ARBITRO: Irrati di Pistoia 6.

RETI: 4’ pt Lykogiannis, 27’ pt Carles Perez, 12’ st Marin, 19’ st Joao Pedro, 24’ st Fazio.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Marin, Joao Pedro, Cristante, Duncan. Angoli: 9-4 per la Roma. Recupero: 1’ pt; 4’ st.