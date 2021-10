Pagelle Bologna-Lazio 3-0: voti e tabellino Serie A 2021/2022

by Matteo Di Gangi

Pepe Reina, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bologna-Lazio, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Renato Dallara i ragazzi di Sinisa Mihajlovic giocano la partita perfetta e annientano Milinkovic e compagni, troppo brutti per essere veri: dopo 17′ la partita è di fatto già chiusa con le reti di Barrow e Theate che indirizzano il match sin da subito. La reazione della Lazio non c’è quasi mai, poche occasioni da gol e idee confuse. Nella ripresa arriva anche la rete di Hickey che, anche grazie alla complicità di Reina, mette a segno il 3-0 finale. A testimonianza della giornata pessima per i biancocelesti arriva anche l’espulsione rimediata da Francesco Acerbi per via di qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro, il signor Massa di Imperia. Il difensore della Nazionale salterà il match contro l’Inter al rientro dalla sosta delle Nazionali.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 6; Medel 6.5, Soumaoro 6, Theate 7.5; De Silvestri 6.5, Dominguez 6.5, Svanberg 6, Hickey 7 (42′ st Bonifazi sv); Soriano 6.5, Arnautovic 6.5 (40′ st Santander sv), Barrow 7.5 (44′ st Vignato sv).

In panchina: Bardi, Bagnolini, Binks, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Van Hooijdonk, Cangiano. Allenatore: Mihajlovic 6.5.

LAZIO (4-3-3): Reina 5; Marusic 5.5, Luiz Felipe 5, Acerbi 4.5, Hysaj 5 (13′ st Lazzari 5); Milinkovic-Savic 5.5 (13′ st Basic 6), Leiva 5.5 (26′ st Cataldi 6), Luis Alberto 5 (26′ st Akpa Akpro 6); Pedro 6, Muriqi 5 (35′ st Patric sv), Felipe Anderson 5. In panchina: Strakosha, Adamonis, Radu, Escalante, Andrè Anderson, Raul Moro, Romero. Allenatore: Sarri 5.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.

RETI: 14′ pt Barrow, 17′ pt Theate, 23′ st Hickey.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Espulso al 32′ st Acerbi per doppia ammonizione, entrambe per proteste.

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Soumaoro, Pedro, Lazzari, Luiz Felipe, De Silvestri.

Angoli: 3-3.

Recupero: 1′ pt; 4′ st.