Napoli, interesse per Ounahi: l’Angers lo valuta 20-25 milioni

Il Napoli si guarda attorno in vista delle prossime sessioni di calciomercato. In particolar modo la società partenopea si prepara ad un’eventuale addio di Piotr Zielinski, e la dirigenza è per questo già al lavoro nel tentativo di trovare un sostituto ideale. Il nome che fa maggiormente gola a Giuntoli è quello di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino protagonista di un ottimo Mondiale. Secondo Repubblica, l’Angers valuta il giocatore circa 20-25 milioni.