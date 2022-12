Gradita visita nel ritiro del Napoli in Turchia. Andrea Pirlo infatti è stato in queste ore ospite del club partenopeo: l’attuale allenatore del Fatih Karagümrük si è intrattenuto insieme al suo staff e ha incontrato anche il tecnico Luciano Spalletti. A testimoniare l’incontro i profili social del Napoli, con tanto di foto di rito come si può vedere di seguito.

Il tweet del Napoli