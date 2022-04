Milan, riecco Ibrahimovic: lo svedese torna parzialmente in gruppo

by Davide Triolo

Zlatan Ibrahimovic- Foto Mezzelani/GMT

Zlatan Ibrahimovic ha svolto una parte dell’ultimo allenamento del Milan in gruppo, in preparazione del big match con la Lazio allo Stadio Olimpico. Grande notizia per Stefano Pioli, seppur da prendere con le pinze, considerando il peso specifico dell’ex Barcellona per il reparto offensivo dei rossoneri. Le difficoltà a siglare reti dell’attuale capolista in Serie A, infatti, stanno diventando una reale problematica nel finale di stagione; il graduale recupero di Ibrahimovic potrebbe essere l’asso in più per tornare a gonfiare la rete e sorridere. Dopo la disfatta in Coppa Italia per mano dell’Inter, il Milan vuole ripartire certamente forte in campionato e tener testa alle contendenti allo Scudetto sino all’ultima giornata; dopo il sovraccarico al ginocchio recente, Ibra è tornato a far gruppo con i compagni e successivamente ha svolto un lavoro personalizzato, facendo intendere di voler tornare il prima possibile. La rifinitura della vigilia sarà particolarmente indicativa per quanto concerne un possibile impiego dello svedese a partita in corso; finale di annata tutto da scrivere, con il Milan e Ibrahimovic a voler recitare le parti dei protagonisti.