Milan, gli auguri per i 41 anni di Ibrahimovic: “Non li fanno più come lui”

Zlatan Ibrahimovic compie 41 anni e, sui social, sono arrivati tantissimi messaggi di auguri per lo svedese del Milan. Di seguito le parole proprio della società rossonera: “Non li fanno più come lui. Buon compleanno divino”. “Oggi Ibrahimović compie 41 anni: un amico, un campione, ma soprattutto un leader. Ho avuto il piacere di conoscerlo quando, senza alcuna esitazione accettò di affiancare Regione Lombardia nella campagna di sensibilizzazione per sconfiggere il Covid. La sua personalità e il suo carisma, in campo e soprattutto fuori dal campo, sono tra i segreti del Milan tornato a essere Campione d’Italia e protagonista della scena calcistica. Tanti auguri Zlatan!” sono invece le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.