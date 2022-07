Lutto nel mondo del calcio: è morto a 79 anni l’ex Fiorentina Francesco Rizzo, vinse lo Scudetto in viola

by Christian Poliseno

Lutto nel mondo del calcio: all’età di 79 anni è oggi venuto a mancare l’ex calciatore Francesco Rizzo. Nato a Rovito, in provincia di Cosenza nel 1943, cresciuto nel settore giovanile del club rossoblù, Rizzo, che ha giocato l’intera sua carriera nel ruolo di interno di centrocampo, è stato soprattutto protagonista con le maglie di Fiorentina, con cui ha vinto lo scudetto del 1968-69, Cagliari e Genoa, con esperienze anche nel Bologna e nel Cesena, e due presenze in Nazionale. Il 14 giugno 1966 diventò il primo calciatore calabrese a vestire la maglia azzurra esordendo a Bologna, in Italia-Bulgaria 6-1, gara in cui mise a segno una fantastica doppietta. Fu convocato anche per il Mondiale inglese del 1966 ma durante il torneo non scese mai in campo. Dopo il ritiro, divenne dirigente del Cosenza ed in seguito si è occupato del settore giovanile della Fiorentina.