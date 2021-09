Lazio-Roma, Luis Alberto manda a quel paese Sarri: sostituzione non gradita

by Deborah Sartori

Ciro Immobile e Luis Alberto, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Luis Alberto non prende bene la sostituzione nel corso del derby Lazio-Roma, valevole per il campionato di Serie A 2021/2022. Maurizio Sarri ha sostituito Luis Alberto con Jean-Daniel Akpa Akpro al 63′, ma il calciatore non ha preso bene la decisione del tecnico. Lasciando il campo infatti, Luis Alberto ha mandato a quel paese Sarri, mostrando tutta la frustrazione per l’uscita di scena a poco meno di mezz’ora dal termine dell’atteso derby.