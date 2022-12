La nota del Napoli: “Parole Sirigu di novembre, scorretto contestualizzarle in questo periodo”

di Redazione 16

“In merito alle dichiarazioni di Salvatore Sirigu apparse in queste ore su alcuni organi di stampa, la SSC Napoli precisa che le stesse sono state rilasciate il 15 novembre scorso in occasione del ritiro di un riconoscimento da parte del calciatore. Averle contestualizzate in questo periodo appare un esercizio non corretto e non deontologico”. Questa la nota del Napoli apparsa sui social, in merito ad alcune dichiarazioni del portiere partenopeo riportate su alcuni siti locali. L’estremo difensore – al momento fermo al lavoro differenziato – aveva parlato di “Napoli ambiente ideale con una piazza calda che ci dà tanto”, mentre di Spalletti aveva detto: “Lui è tra i più forti, ha idee e conoscenze uniche”, riporta calcionapoli24.