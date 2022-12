Juventus, Vlahovic: “Non ho capito cosa è successo, mi ha fatto piacere avere Agnelli presidente”

“Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere Agnelli come presidente. Non ne abbiamo parlato con gli altri giocatori della Juventus”. Così Dusan Vlahovic in un’intervista alla Gazzetta dello Sport dopo l’eliminazione della sua Serbia dai Mondiali in Qatar per mano della Svizzera, proprio nei giorni in cui è scoppiato il caso bilanci alla Juventus: “Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo. Dalla società mi hanno detto quello che è successo e che avevo letto sui giornali”.