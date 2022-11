Juventus, Salvini scherza sui social: “Tutti a casa. Stanotte si dorme lo stesso?”

Non è passato inosservato il post del ministro Matteo Salvini, che sul suo profilo Facebook ha commentato la notizia del terremoto in casa Juventus, con le dimissioni di tutto il CDA. “Juve, tutti a casa. Stanotte si dorme lo stesso???” ha scritto l’uomo, noto tifoso del Milan, aggiungendo due emoji sarcastiche. Non sono ovviamente mancate polemiche, anche da parte dei suoi stessi sostenitori.