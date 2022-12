Juventus, dalla Francia: bianconeri prima scelta di Zidane

Terminati i Mondiali di Qatar 2022, in Francia è tempo di bilanci. In particolare, il secondo posto è valso a Didier Deschamps la possibilità di poter scegliere il proprio futuro sulla panchina della Nazionale. Una panchina per la quale, prima della rassegna iridata, Zinedine Zidane sembrava in pole proprio per sostituire Deschamps. Ora, L’Équipe, che ha descritto le richieste del ct (che vuole un contratto almeno fino al 2026 per restare alla guida dei Les Bleus), torna a parlare proprio del futuro di Zizou. Non più come commissario tecnico, ma necessariamente come allenatore di club. Secondo il quotidiano d’Oltralpe, la preferenza di Zidane sarebbe nei confronti della Juventus, dove il futuro di Massimiliano Allegri appare nebuloso, anche se il tecnico livornese ha dalla sua un contratto oneroso e pluriennale. Più staccata l’ipotesi Manchester United, mentre con il Psg non è mai scattata la scintilla.