Juventus, Bernardeschi fa visita agli ex compagni alla Continassa

La Juventus prosegue il proprio lavoro alla Continassa, in preparazione dell’amichevole di domani, giovedì 22 dicembre, contro il Rijeka in un Allianz Stadium per l’occasione chiuso. Esercitazioni tecniche sulle due fasi di gioco, su situazioni da palla ferma e su lavoro tecnico individuale, per i giocatori di Massimiliano Allegri. Nel centro bianconero si è rivista anche una vecchia conoscenza, Federico Bernardeschi, che ha fatto visita ai suoi ex compagni. E intanto Paul Pogba, che sta ancora proseguendo il proprio lavoro di recupero dal lungo infortunio al menisco laterale, ha pubblicato una foto di quest’estate con il pallone al piede, scrivendo “I miss it too much”, mi manca troppo.