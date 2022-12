Highlights e gol Roma-Rkc Waalwijk 3-0: amichevole 2022 (VIDEO)

di Redazione 29

Gli highlights e le azioni salienti di Roma-Waalwijk 3-0, ultimo test amichevole dei giallorossi in Algarve. Protagonisti Abraham, El Shaarawy e Zaniolo con un gol e un assist a testa. L’inglese apre le marcature con un destro morbido dopo il triangolo con El Shaarawy. L’italoegiziano al 19′ sfrutta un assist perfetto di Zaniolo e deposita in rete a porta sguarnita. Ed ad inizio ripresa è il classe 1999 a firmare il 3-0 dopo aver ricevuto uno scarico di Abraham. Nel finale gli olandesi con Seuntjens sbagliano un rigore dopo un fallo di Kumbulla in area.

LA CRONACA