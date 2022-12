Highlights e gol Roma-Cadice 0-3, amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 120

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Cadice 0-3, amichevole invernale del 16 dicembre 2022. Brutta prestazione dei giallorossi, che crollano sotto i colpi di Alcaraz e Bongonda. Va anche detto che nel primo tempo i capitolini rimangono anche in dieci per l’espulsione di Vina, un po’ cercata ma francamente assurda specie in un test come questo di Albufeira. Di seguito ecco le immagini salienti di Roma-Cadice.