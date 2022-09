Highlights e gol Lazio-Verona 2-0, Serie A 2022/2023 (VIDEO)

by Giorgio Billone 23

Il video con gli highlights e i gol di Lazio-Verona 2-0, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico nel primo tempo reti bianche ma un palo per parte, nella ripresa c’è la rete di Ciro Immobile che sistema le cose e regala una vittoria importante ai biancocelesti che si rialzano dopo il ko col Napoli di una settimana fa, nel recupero Luis Alberto arrotonda. Di seguito ecco le immagini salienti della partita. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A, di Dazn e di Sky: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

