Highlights e gol Atalanta-Az Alkmaar 0-1: amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 14

Il video con gli highlights e i gol di Atalanta-AZ Alkmaar 0-1, match valido come amichevole invernale del 29 dicembre 2022. La Dea in campo al Gewiss Stadium contro la formazione olandese che passa in vantaggio dopo pochi secondi con Evjen per una follia di Palomino e Sportiello. I nerazzurri vanno sotto all’intervallo, nella ripresa c’è la grande chance per il pari con Zapata su rigore, ma lo sbaglia. Di seguito le immagini salienti.