Hellas Verona, il DS Tony D’Amico lascia il club veneto

by Simone Caravano

Tifosi Hellas Verona - Foto Antonio Fraioli

L’Hellas Verona ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale con il DS Tony D’Amico, dopo ben sei anni di collaborazione con il club veneto. Il dirigente infatti fu prima responsabile scouting della società e poi per quattro anni direttore sportivo della squadra gialloblu. La separazione avviene tuttavia con toni cordiali e di stima, come si legge nel comunicato della società: “l presidente Maurizio Setti, in primis, e tutto il club ringraziano D’Amico per aver messo a disposizione non solo le sue grandi capacità e competenze, ma anche un’encomiabile dedizione al lavoro volta dapprima alla crescita e poi al consolidamento dell’area sportiva”. Lo stesso Tony D’Amico ringrazia la società per il lavoro svolto in questi anni: “Profonda gratitudine a tutto il club, ma in modo particolare al presidente Maurizio Setti per la fiducia che mi è stata riconosciuta e per la grande opportunità che mi è stata concessa di operare con crescente autonomia e in armoniosa simbiosi con la proprietà per il bene del club, auguro le migliori fortune e soddisfazioni per il futuro”.