Fiorentina, Nico Gonzalez: “Sto male, voglio stare con la mia famiglia”

“Sto male, voglio stare con la mia famiglia”. Queste le parole di Nico Gonzalez ai microfoni della ‘Tgr Rai-Toscana’ che ha dovuto rinunciare al Mondiale in Qatar con l’Argentina per un infortunio, e che per questo motivo oggi ha fatto ritorno a Firenze. “Penso di sì. Guardate come sto adesso” ha risposto Nico Gonzalez, quando gli è stato chiesto se adesso si debba rimettere in gioco con la Fiorentina. “Vediamo come continuo”. Nelle prossime ore il sudamericano sarà visitato al centro sportivo ‘Davide Astori’ di Firenze dallo staff medico gigliato, con la Federcalcio argentina che parla di possibile recupero fisico in tre settimane mentre la società viola sarebbe preoccupata dalla lesione di secondo grado alla coscia sinistra rimediata pochi giorni fa dall’ex giocatore dello Stoccarda.