Fiorentina, l’ex Antognoni: “Ritorno in Figc? Se mi vogliono ci torno volentieri”

by Christian Poliseno

Figc, foto Sportface

“Sto benissimo. A volte le persone mi chiedono come va. Va bene, chiaro che poteva andare meglio ma a volte nella vita ci sono delle sorprese che ti capitano e non te ne rendi conto, non ti spieghi il motivo. Andiamo avanti, c’è la famiglia in primis, ci sono i tifosi, molti dei quali sono dalla mia parte e poi Firenze per me è sempre la culla che mi osanna sempre a prescindere da quello che succede”. Queste le parole pronunciate dall’ormai ex club manager, e leggenda, della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ai microfoni di Radio Toscana, dove ha parlato della separazione con il club viola.

Ma non solo, Antognoni si è esposto anche in merito ad un possibile ritorno in Figc, che sarebbe, per lui, il suo obiettivo principale: “Ho sempre avuto due squadre: la Fiorentina e l’Italia. La Fiorentina in questo momento non c’e’, la Nazionale rimane l’obiettivo principale. Ci aspettiamo qualcosa dalla Figc ma senza insistere piu’ di tanto. Se mi vogliono ci vado volentieri, se non mi vogliono, rimango a casa tranquillamente”. Immancabile alla fine però, una chiosa finale sulla stagione della Fiorentina: “Italiano mi piace come allenatore, lo avevo detto anche prima che arrivasse alla Fiorentina. Sta lavorando bene, così come Dionisi. Ho visto come ha giocato il Sassuolo e mi ha impressionato. I giovani allenatori sono quelli che hanno novità e si presentano per la partita nel modo giusto, non hanno paura di perdere e se la giocano sempre”.