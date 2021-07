Fiorentina, Barone: “Stiamo trattando con Vlahovic, speriamo si faccia presto per il rinnovo”

by Giorgio Billone

Dusan Vlahovic - Foto Antonio Fraioli

“Dusan è un giocatore della Fiorentina e come tutti gli altri molto importante. Stiamo continuando a comunicare, lo facciamo ogni giorno, ed ovviamente speriamo di arrivare al più presto ad un accordo con lui”. Al Tgr Toscana il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha voluto fare il punto per quanto riguarda il rinnovo di Dusan Vlahovic coi viola, ancora non troppo vicino dalla fumata bianca: “Ripartire da zero è una cosa importante per noi perché abbiamo un nuovo mister ed un nuovo sistema di gioco. Siamo legati ai risultati e alla classifica, tutti noi dobbiamo fare bene. E’ stato importante portare tutto lo staff ad ascoltare questo discorso, noi giochiamo per la classifica e per il popolo viola”.