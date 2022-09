Empoli-Milan, Pioli: “Fase di campionato fondamentale. Bisogna partire con il piede giusto”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Empoli e Milan, in scena al Castellani sabato alle ore 20:45. “Sarà una partita complessa, loro hanno ottime qualità e ti aggrediscono molto. Ma abbiamo preparato tutte le situazioni e saremo pronti. Bisogna partire bene, con la mentalità giusta e cercando di fare risultato. Abbiamo voglia di rivincita dopo la sconfitta contro il Napoli, e in generale vogliamo partire con il piede giusto in questa fase di campionato fondamentale prima del Mondiale”.

Sulla situazione in infermeria: “Rebic sta bene e sarà convocato, Origi sta meglio e migliora, ma non sarà convocato. Calabria non ha problemi e farò le mie scelte senza pensare al Chelsea. Ovviamente mancheranno Theo e Maignan. Ma ho fiducia in Tatarusanu e Ballo-Touré. Non sarebbero al Milan se non avessi fiducia in loro”.

Sul momento della sua squadra: “Non avrei firmato per questa classifica. Volevamo vincere di più e ottenere qualcosa in più. Le prestazioni ci sono state, ma devono andare di pari passo con i risultati. Abbiamo vinto poco in trasferta finora, non so se è stata una casualità perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità solo contro il Sassuolo. Siamo la squadra che concede meno occasioni agli avversari. Quindi il sistema difensivo funziona bene. Ma è chiaro che se abbiamo subito poi gol qualche mancanza c’è stata. Abbiamo lavorato nel corso di queste settimane per migliorare in questo aspetto”.

Sui singoli: “Pobega ha caratteristiche diverse rispetto agli altri, è meno palleggiatore e più incursore. In base a quello che abbiamo preparato e ciò che voglio mettere in campo decidiamo chi gioca. Ma sta crescendo e punto su di lui. Da De Ketelaere mi aspetto tutto quello che ha fatto contro il Napoli. Ha dato molte soluzioni, sta continuando a crescere. E’ molto intelligente ed ha grandi qualità. Diventerà un campione”.

Sulla designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A: “Bisogna avere grande rispetto. Credo svolgano un funzione importante e con grande responsabilità. Un lavoro molto difficile, particolarmente in Italia. Ho sempre pensato che il VAR possa aiutare gli arbitri a scendere in campo con più serenità. Poi si può sbagliare, lo facciamo tutti. Le faccio un grande in bocca al lupo per il suo debutto in Sassuolo-Salernitana”.