Diffidati Roma-Lazio, giallorossi a rischio squalifica in vista della Sampdoria

by Giorgio Billone

Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo - Foto Antonio Fraioli

I diffidati di Roma-Lazio, i giallorossi a rischio squalifica in vista della Sampdoria. Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo sono i due giocatori che in caso di cartellino giallo durante il derby capitolino andrebbero a saltare il prossimo impegno contro i doriani della settimana successiva. Massima attenzione, quindi, per i due trequartisti della squadra di Mourinho, che non dovranno farsi ammonire all’Olimpico.