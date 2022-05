Diffidati Genoa-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista della Lazio

by Sofia Cioli

Adrien Rabiot - Foto Antonio Fraioli

La Juventus di Massimiliano Allegri verrà ospitata al Ferraris dal Genoa di Blessin per la trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Obiettivo Champions centrato, e ora i bianconeri andranno a caccia dei tre punti per tentare il sorpasso sul Napoli, ma dovranno stare attenti ai cartellini gialli. Sono infatti tre i giocatori a rischio squalifica in vista della Lazio: Kean, Rabiot, Vlahovic.