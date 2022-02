De Laurentiis: “Ringrazio Vezzali per aver confermato l’autonomia della Lega Serie A”

by Davide Triolo

Aurelio De Laurentiis - Foto Antonio Fraioli

“La ringrazio per aver dato conferma nella sua comunicazione all’autonomia della Lega Calcio della Serie A e per la sua volontà di voler finalmente avviare la riforma di un comparto importantissimo; esso finanzia tutto il calcio e il movimento sportivo. Sono certo che Lei sarà in grado di apportare al nostro mondo quell’innovazione atta a far progredire lo sport professionistico più popolare del Paese; questo secondo logiche industriali”. Questo è il contenuto della lettera recentemente scritta da Aurelio De Laurentiis e indirizzata a Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport. Il presidente del Napoli ha ben pensato di complimentarsi con l’ex schermitrice per l’operato inerente alla situazione della Serie A, dicendo la sua sull’attuale situazione inerente alla massima serie italiana. De Laurentiis, nel dettaglio, ha apprezzato il fatto che Vezzali abbia rimarcato l’autonomia della Lega Calcio, come appreso dall’Ansa. Parole al miele del patron azzurro, certo che l’ex atleta possa svolgere al meglio il suo compito al fianco della causa Serie A.