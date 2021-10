Atalanta-Lazio 2-2, Sarri: “Rammarico per il gol del pareggio ma fa parte del calcio”

by Enrico Ricciulli

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Atalanta-Lazio 2-2, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A 2021/2022. I biancocelesti sono stati raggiunti in pieno recupero da una rete siglata da Marten De Roon. Questa l’analisi del tecnico toscano: “Luis Alberto? Ha fatto una partita seria, da centrocampista vero, sulla linea di quanto visto in settimana con la Fiorentina. Ha una qualità superiore rispetto agli altri e adesso si vede. Inevitabile, poi, un commento sul gol subito nel finale: “Ci lascia l’amaro in bocca perchè la partita sembrava vinta. I gol all’ultimo minuto però fanno parte del calcio. Sono più dispiaciuto per le sconfitte con il Bologna ed il Verona. C’è comunque amarezza per il risultato ma soddisfazione per i miglioramenti fisici e mentali della squadra”.

L’allenatore biancoceleste si è successivamente soffermato su due singoli ovvero Cataldi ed Immobile: “Danilo è un giocatore con qualità tecniche di buon livello. Ce le ha sin da ragazzo e provai a portarlo ad Empoli in tutti i modi in passato. Ha qualità di palleggio, è dinamico e si fa sentire anche nella fase difensiva. Ciro è generosissimo. Riesce a stare con la testa dentro la partita per 95′. Penso che per un difensore sia veramente difficile. Con lui non puoi concederti un attimo di distrazione. Non molla niente e va a pressare azione dopo azione”. Il commento finale va alle cose da migliorare in vista dei prossimi impegni: “Giocare a Bergamo contro l’Atalanta non è mai semplice. Penso che dobbiamo migliorare leggermente in fase di palleggio ma la cosa fondamentale è riuscire a mantenere le qualità mentali che si sono intraviste nelle ultime due partite”, ha concluso l’allenatore biancoceleste.