L’Argentina vince il Mondiale, Napoli incrocia le dita: l’ultima volta fu scudetto

Per un’Argentina che vince, c’è una Napoli che spera. Il destino del Paese sudamericano e del capoluogo campano sono inevitabilmente connessi, specie se si parla di calcio. Ecco quindi che, dopo il successo dell’Albiceleste ai Mondiali contro la Francia ai rigori, alle pendici del Vesuvio si può davvero cominciare a sognare lo Scudetto al termine della stagione. Il percorso dell’Argentina nella rassegna iridata è stata corredata da una serie infinita di coincidenze, di corsi e ricorsi storici che hanno quasi superato il limite del terreno, proiettandosi verso il trascendentale.

Non solo l’infinito e ormai quasi banale confronto tra Maradona e Messi, ma altre piccole statistiche non proprio canoniche ma che hanno fatto sperare, e alla fine a ragione, il popolo sudamericano. Il giorno di nascita di Marciniak che corrispondeva a quello dell’arbitro di Argentina-Germania Ovest del 1986, ad esempio. La finale giocata allo stesso orario, il Brasile uscito ai quarti dopo i rigori, e altro ancora (qui una lista più corposa). Per cui, perché non possono sognare anche i tifosi del Napoli? Infatti, il club partenopeo si assicurò il primo Scudetto della sua storia nel 1986/1987, ovvero la stagione successiva al Mondiale in Messico vinto da Maradona e compagni. E in effetti, il percorso per la squadra di Spalletti è già ben avviato, con ben 8 punti di vantaggio sul Milan. Ora resta solo da completare l’opera.