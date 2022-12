Sarri: “Faccio fatica a parlare di calcio. Ho i miei ricordi con Mihajlovic, li terrò vivi”

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell’amichevole, ricordando Sinisa Mihajlovic. “Oggi faccio fatica a parlare di calcio. Penso a Sinisa, ho i miei ricordi con lui e mi piace tenerli vivi. Parole in questi casi non ce ne sono, mi dispiace per tutte le persone a lui care. Sinisa aveva uno spessore enorme, elevato, ho avuto la fortuna di passarci un po’ di giorni insieme e conoscerlo anche fuori dal campo”. Parlando della prestazione della sua squadra ha poi dichiarato: “Sono soddisfatto di come è andata questa settimana. I ragazzi dal 1° dicembre a oggi hanno fatto un grande lavoro, soprattutto per applicazione ed entusiasmo, sono stati loro a trascinare me. Questo mi dà più soddisfazione più dell’aspetto tecnico e tattico”.

Ciro Immobile ha poi aggiunto: “La scomparsa di Mihajlovic ci tocca molto. Con lui a riuscivo a parlare molto bene, ultimamente purtroppo abbiamo parlato meno anche se lo incontravo in Paideia quando andavo a fare delle terapie. Le nostre famiglie sono legate, è una perdita dolorosa. Ha una famiglia molto bella con la moglie e i figli che sono persone eccezionali. Ho molti aneddoti che potrei raccontare di Mihajlovic; una volta all’Olimpico prima di Lazio-Bologna abbiamo fatto una passeggiata in corridoio in cui mi ha raccontato della sua casa in montagna mentre io gli chiedevo alcuni consigli. Ultimamente purtroppo lo vedevo molto sofferente e mi faceva male. Sinisa si è fatto voler bene da tutti, ci mancherà”.