Quantares: presentato bracciale Q-Sport per Lazio, Genoa e Fip

by Antonio Sepe

Curva Nord Lazio - Foto Antonio Fraioli

Interessante iniziativa da parte della start-up innovativa Quantares, che ha annunciato un accordo con Lazio, Genoa e Fip (Federazione di padel) per il bracciale Q-Sport. Tale bracciale, che può essere personalizzato con loghi e colori di club e federazioni, applicato al polso funziona tramite piccolissime emissioni elettromagnetiche. In sostanza accumula luce di giorno e la rilascia di notte, migliorando coordinazione ed efficienza motoria. Inoltre, grazie al miglioramento degli schemi posturali, permette agli stessi atleti di ottimizzare la performance fisica.

Continua dunque ad espandersi la Quantares, che non si è accontentata del premio ASI conquistato nel 2018 come “migliore innovazione tecnologica finalizzata all’attività sportiva” ed è determinata a fare sempre di più. “Il nostro bracciale permette un riequilibrio posturale mediante una decontrazione selettiva delle tensioni muscolari bilaterali che determina un miglioramento della propriocezione, riduzione delle dismetrie degli arti inferiori, recupero di più unità motorie e ottimizzazione dell’appoggio plantare. Gran parte della popolazione ha avvertito l’esigenza di un supporto che possa aiutare a recuperare un ottimo schema posturale“. Queste le parole del founder Fabrizio Rolando. Tale dispositivo è in vendita sugli e-commerce ma anche in farmacia e parafarmacia. Il prezzo, di lancio e quindi scontato, è di 35 euro.