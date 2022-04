Probabili formazioni Spezia-Lazio, trentacinquesima giornata Serie A 2021/2022

by Daniele Forsinetti

Immobile e Zaccagni, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Spezia-Lazio, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Appuntamento importante allo stadio Picco in una che può rappresentare molto per entrambe le squadre: i bianconeri vanno a caccia di altri punti salvezza, mentre i biancocelesti sono in piena lotta per un piazzamento in Europa. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 30 aprile, queste le possibili scelte dei due tecnici.

Le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior, Kovalenko; Verde, Manaj, Gyasi.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Leo Sena

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Pedro, Patric.

Squalificati: –