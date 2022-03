Probabili formazioni Roma-Lazio: trentesima giornata Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Tammy Abraham - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Roma-Lazio, match della trentesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questo derby decisivo per la corsa europea delle due squadre di fronte ad un Olimpico sold out. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

ROMA – Zaniolo e Abraham sul fronte d’attacco del 3-5-2 di Mourinho. Karsdorp ed El Shaarawy (favorito su Zalewski) sulle fasce. Ballottaggio tra Ibanez e Kumbulla in difesa.

LAZIO – Sarri deve rinunciare a Zaccagni squalificato. Sarri confida di recuperare Radu, già rientrato Cataldi ma si scaldano Lucas Leiva (favorito in ogni caso) e Lazzari.

Le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham, Zaniolo

Ballottaggi: El Shaarawy 55% – Vina 45%

Indisponibili: Spinazzola

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Ballottaggi: Lazzari 55% – Radu 45%

Indisponibili: Radu (In dubbio)

Squalificati: Zaccagni