Probabili formazioni Porto-Lazio: andata spareggi Europa League 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Porto-Lazio, match dell’andata degli spareggi di Europa League 2021/2022. Grande attesa per questa sfida del Do Dragao con l’ex Conceicao che sfida Sarri in questo primo atto. Si gioca alle 21:00 di giovedì 17 febbraio. Sportface.it vi offrirà approfondimenti, aggiornamenti, pagelle e parole dei protagonisti.

PORTO – Partiti Oliveira e Luis Diaz, Conceicao cerca nuovi assetti. Spazio al 4-4-2 con Galeno e Taremi sul fronte d’attacco. Squalificati Wendell e Marchesin. Uribe e Grujic in mediana.

LAZIO – Dubbio Acerbi che spera di recuperare in tempo. Sicuri in difesa Marusic, Luiz Felipe e Hysaj. Lucas Leiva pronto in cabina di regia, Luis Alberto favorito su Basic.

Le probabili formazioni

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Vieira; Galeno, Taremi

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Marchesin, Wendell

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Lucas Leiva 55% – Cataldi 45%; Acerbi 55% – Patric 45%

Indisponibili: Acerbi (In dubbio)

Squalificati: –