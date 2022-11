Probabili formazioni Lazio-Monza: quattordicesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Monza, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Le due squadre si sfideranno alle ore 20:45 di giovedì 10 novembre nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Padroni di casa che, dopo il Derby della Capitale, non vogliono mollare il sogno Champions. Monza invece che vuole far punti, per allontanarsi dalla zona retrocessione. Quali saranno le scelte di Sarri e Palladino? Scopriamolo insieme nel corso di questa settimana, Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti e le news di formazione.

LAZIO – Sarri ritrova Milinkovic-Savic dopo la squalifica. Ancora in dubbio Immobile, ma probabilmente non sarà della partita, almeno non dall’inizio. Tridente con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

MONZA – Palladino schiererà il solito 3-5-2 con questa volta però Birindelli e Carlos Augusto sulle corsie esterne. Coppia d’attacco formata da Caprari ed uno tra Gytkjaer e Petagna.

Le probabili formazioni di Lazio-Monza

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Ballottaggi: Casale 55% – Patric 45%, – Lazzari 55% – Hysaj 45%, Vecino 55% – Luis Alberto 45%, Pedro 65% – Cancellieri 35%.

Indisponibili: (Immobile, Lazzari in dubbio).

Squalificati: –

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Colpani, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

Ballottaggi: Petagna 55% – Gytkjaer 45%, Caldirola 55% – D’Alessandro 45%, Birindelli 55% – Ciurria 45%.

Indisponibili: Pablo Marì, Sensi.

Squalificati: –