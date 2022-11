Probabili formazioni Giappone-Spagna: terza giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Giappone-Spagna, match della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Fischio d’inizio alle 20:00 di giovedì 1 dicembre. La nazionale di Luis Enrique non vuole cali di concentrazione in un match delicato contro una squadra che ha già giocato un brutto scherzo alla Germania all’esordio nel torneo iridato. Un avvertimento in più per Dani Olmo e compagni. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Poi la moviola e il focus sulle decisioni arbitrali più discusse.

GIAPPONE – Maeda guida l’attacco con Minamino, Kamada e Kubo. Endo e Morita a centrocampo. Sulle fasce due vecchie conoscenze del calcio italiano: Toniyasu e Nagatomo.

SPAGNA – Tanti dubbi per Luis Enrique. Dani Olmo o Morata, Ferran o Nico Williams. Ma anche Eric Garcia o Rodri? L’unico reparto intoccabile è il centrocampo: Busquets con Pedri e Gabi ai lati

Le probabili formazioni di Giappone-Spagna

Giappone (4-2-3-1): Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Morita; Minamino, Kamada, Kubo; Maeda.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferran, Olmo, Asensio

Ballottaggi: Olmo 55% – Morata 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –