Probabili formazioni Argentina-Francia, finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Argentina-Francia, finale dei Mondiali di Qatar 2022. Era probabilmente la sfida annunciata prima del via, si conferma quello tra l’Albiceleste e i Bleus lo scontro per alzare al cielo la coppa del mondo. Da una parte la Seleccion, con Messi trascinatore incontenibile, dall’altra i campioni del mondo in carica che puntano su Mbappé e sulla fase difensiva, e che vogliono trionfare di nuovo dopo averlo fatto quattro anni fa in Russia. Appuntamento domenica 18 dicembre alle ore 16, di seguito ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici.

QUI ARGENTINA – Squadra che vince non si cambia per Scaloni, dunque Lautaro Martinez ancora relegato a panchinaro e Julian Alvarez in campo a far coppia con Messi.

QUI FRANCIA – Giroud guida l’attacco con la stella Mbappé e Dembelé, Griezmann da raccordo. Rabiot pronto a tornare dopo l’influenza.

Le probabili formazioni

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez.

Ballottaggi: Alvarez 70% – Lautaro Martinez 30%

Squalificati: –

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Griezmann; Dembélé, Giroud, Mbappé.

Ballottaggi: Rabiot 60% – Fofana 40%

Squalificati: –