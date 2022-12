Dal Brasile: Ancelotti potrebbe diventare il prossimo ct della Selecao

Pazza idea della federazione del Brasile, che sembra essere fortemente orientata a proporre ufficialmente la panchina della Selecao a Carlo Ancelotti. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali, Tite lascerà la guida dei verdeoro così come da precedenti accordi ed è caccia al nuovo commissario tecnico. Già a ottobre, come rivela il portale Uol, gli emissari della Cbf avrebbero parlato con Ancelotti e l’allenatore italiano avrebbe manifestato apertura al dialogo per concretizzare eventualmente quello che sarebbe un ingaggio abbastanza clamoroso. Colloqui futuri possibili anche con Guardiola.