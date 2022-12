Napoli, dall’Inghilterra: Manchester United pronto a pagare la clausola di Kim

Sirene di mercato per il difensore del Napoli Kim Min-jae, le cui ottime prestazioni nella prima parte di stagione non sono passate inosservate. Secondo il Sunday Mirror, il Manchester United avrebbe individuato nel difensore sudcoreano il rinforzo ideale per la difesa. Per averlo, i Red Devils dovranno però pagare la clausola rescissoria che ammonta a 45 milioni di euro, valida esclusivamente per i club esteri. Sullo sfondo il Real Madrid, che monitora la situazione e non nasconde il suo interesse per il talentuoso difensore.