Morte Galeazzi, Lotito: “Ora nel cielo brilla una stella in più”

by Matteo Frascadore

Il presidente della Lazio Claudio Lotito - Foto Baldinacci/Sportface

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi avvenuto questa mattina. Il pensiero è stato pubblicato tramite il sito ufficiale della società biancoceleste. “La Società Sportiva Lazio, con tutti i suoi atleti e tifosi, piange la scomparsa di Giampiero Galeazzi. Una figura legata indissolubilmente allo sport italiano: prima da atleta vittorioso, poi da commentatore passionale e da giornalista acuto e competente. La fede laziale di Giampiero era nota a tutti, ma mai è stata fuori dalle righe. In una recente intervista alla Rai, stanco ma mai arreso alla malattia, disse una frase semplice e straordinaria: ‘Sotto lo stesso cielo, sotto la stessa bandiera. Forza Lazio’. In quel cielo brilla una stella in più“.