Tornano i titolari, persino Neymar. Il Brasile al gran completo per una Corea che non muore mai

E’ una Corea del Sud che non muore mai, sempre sul pezzo, capace di andare oltre i propri limiti. Lo ha dimostrato nel girone, in cui dopo il pareggio con l’Uruguay, sembrava fuori dai giochi perdendo contro il Ghana. E’ il modo in cui arrivò quella sconfitta che però racchiude cosa voglia dire essere coreani: crederci sempre, sopperire alle mancanze, non dare nulla per perduto. Da 0-2 si passò sul 2-2, poi arrivò un ko comunque pesante, ma che non ha scalfito le certezze di Son e compagni. Che col Portogallo hanno dovuto rimontare, a cinque minuti dalla fine recupero incluso erano eliminati dal Mondiale, quindi con una bella combinazione sono riusciti a segnare il gol vittoria e anche della qualificazione.

E’ contro questa squadra estremamente rognosa che il Brasile gioca la prima delle quattro partite (sperano così i verdeoro) senza appello, consci di aver già sfruttato il bonus nella brutta partita persa col Camerun. Poteva costare addirittura il primo posto, qualora la Svizzera avesse segnato un gol in più, ragion per cui in casa Selecao è scattato più di un campanello d’allarme. E’ vero, c’erano tantissimi cambi di formazione a ottavi già acquisiti, ma il turnover non spiega del tutto le difficoltà trovate in fase offensiva.

Un po’ svogliata, poco attenta, con troppi solisti e meno gruppo di quanto visto nelle granitiche prove con Serbia e Svizzera: Tite rivuole quella squadra, e almeno sulla carta la riavrà schierando tutti i migliori. Tra i quali, forse, persino Neymar, col recupero lampo e la possibile titolarità. Serve come il pane lì davanti, perché la Corea infarcita di Kim dietro difende decisamente bene. Ma la super favorita di questi Mondiali ha l’imperativo categorico di andare avanti, di farlo senza soffrire e di incutere timore nella prossima rivale, che uscirà fuori da Giappone-Croazia. Ostacoli duri, ma tutto sommato sopportabili giunti ai quarti di una coppa del mondo.