Qatar, ct Sanchez: “Dobbiamo imparare dagli errori”

“Di solito si dice che si impara dagli errori. Speriamo di esserci liberati da tutta questa tensione che c’era il primo giorno”. Con queste parole il ct del Qatar, Félix Sanchez, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Senegal, decisiva per il destino dei padroni di casa ai Mondiali 2022.

“Cerchiamo di competere al massimo livello e dimostrare che possiamo fare molto di più di quanto abbiamo visto l’altro giorno, indipendentemente dal risultato – ha detto l’allenatore spagnolo –. Siamo un piccolo paese con una popolazione molto piccola. Non so se ci sia un altro Paese che ha organizzato un Mondiale come il Qatar. Sono convinto che dopo la Coppa del Mondo, il Qatar continuerà a lavorare affinché il livello del suo calcio continui a migliorare all’interno delle possibilità e dei limiti che abbiamo”.