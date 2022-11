Le pagelle di Portogallo-Ghana 3-2, match valido per i Mondiali di Qatar 2022. Primo tempo che si chiude a reti bianche, succede invece di tutto nella ripresa. Ronaldo non sbaglia il rigore che si procura, pareggio di Ayew. Sembrano chiuderla i lusitani grazie a Joao Felix e quindi Leao al primo gol in Nazionale, Bukari la riapre nel finale ma non basta per cambiare il risultato. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa 5; Cancelo 5.5, Ruben Dias 6, Pereira 6.5, Guerreiro 6; Ruben Neves 6 (32’st Leao 6.5), Bernardo Silva 6 (42’st Palhinha sv), Bruno Fernandes 7; Otavio 5.5 (11’st Carvalho 6), Ronaldo 6 (42’st Joao Mario sv), Joao Felix 6 (42’st Ramos sv). In panchina: Andrè Silva, Antonio Silva, Dalot, Horta, Jose Sa, Matheus Nunes, Rui Patricio, Pepe, Vitinha. Allenatore: Fernando Santos 7.

GHANA (5-3-2): Ati Zigi 6; Seidu 5.5 (21’st Lamptey 5.5), Djiku 6 (47’st Kyereh sv), Amartey 6, Salisu 5, Baba 6.5; Kudus 6.5 (31’st Bukari 6.5), Partey 5.5, Samed 5.5 (47’st Semenyo sv); A.Ayew 6.5 (31’st J.Ayew sv), Williams 5. In panchina: Afriyie, Aidoo, Danlad, Fatawu, Mensah, Nurudeen, Odoi, Owusu, Sowah, Sulemana. Allenatore: Addo 5.5.

ARBITRO: Elfath (Stati Uniti) 6.5.

RETI: 20’st Ronaldo (rig), 27’st A.Ayew, 33’st Joao Felix, 35’st Leao, 43’st Bukari.

NOTE: Spettatori 45.000 circa. Ammoniti: Kudus, A.Ayew, Seidu, Williams, Pereira, Bruno Fernandes. Angoli: 3-2 per il Portogallo. Recupero: 2′, 10′.