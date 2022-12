Olanda-Stati Uniti, Van Gaal: “Ha funzionato tutto molto bene, ma si può migliorare”

L’Olanda è la prima nazionale ad aver conquistato i quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar dopo il successo per 3-1 sugli Stati Uniti. Il ct Louis Van Gaal ha parlato così in conferenza stampa: “Abbiamo fatto dei bei gol e abbiamo fatto una buona prestazione. La difesa ha giocato bene e i nostri terzini hanno spinto con forza. Il nostro obiettivo era creare spazio e giocare in avanti. Tutto ha funzionato molto bene. Abbiamo però perso spesso la palla e in questo dobbiamo migliorare se vogliamo diventare campioni del mondo, è questo il nostro obiettivo”.