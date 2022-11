Mondiali Qatar 2022, il Senegal spezza la striscia negativa: nel 1990 l’ultimo successo di un’africana su una sudamericana

Nell’ultimo turno del girone A dei Mondiali di Qatar 2022 il Senegal ha battuto 2-1 l’Ecuador, superandolo in classifica e staccando il biglietto per gli ottavi di finale a venti anni di distanza dall’ultima volta. Le reti realizzate da Ismaila Sarr e Kalidou Koulibaly, però, non hanno soltanto permesso ai campioni d’Africa di superare il turno, ma hanno anche spezzato una lunga striscia negativa. Era dal 1990, infatti, che una squadra africana non batteva una formazione sudamericana, con il Camerun che piegò la Colombia. Da lì in poi soltanto 17 sconfitte e 4 pareggi, ma ora ci ha pensato il Senegal a rimettere le cose a posto.

1 – Senegal became the first African nation to beat a South American side at the #FIFAWorldCup since Cameroon v Colombia in 1990, ending a 21-game winless run (D4 L17). Lions. pic.twitter.com/NJEnlMdfHs — OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2022