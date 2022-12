La cronaca e il risultato di Portogallo-Svizzera 6-1, ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Qatar 2022. I lusitani superano piuttosto nettamente gli elvetici e completano il quadro dei quarti di finale, dove gli uomini di Santos se la vedranno con il Marocco che è l’autentica rivelazione di questa Coppa del Mondo. I Leoni d’Atlante infatti hanno clamorosamente eliminato la Spagna ai rigori. Unico neo nella serata del Portogallo il ruolo di Cristiano Ronaldo, che ha fatto il suo ingresso in campo solo nell’ultimo quarto d’ora. Il suo impiego sarà sicuramente fonte di polemiche e discussioni nei prossimi giorni.

La cronaca – La partita inizia all’insegna dell’equilibrio, con il Portogallo che fa la partita ma con la Svizzera che cerca a sua volta di mettere in moto Embolo come principale riferimento offensivo. Alla prima vera occasione però la partita si sblocca: al 17′ arriva infatti il gol di Goncalo Ramos, con il classe 2001 che non fa rimpiangere Ronaldo. Sua la girata di sinistro che brucia un Sommer non irreprensibile per il vantaggio portoghese. La Svizzera accusa il colpo e concede troppi spazi aperti, con i lusitani che arrivano altre volte alla conclusione. Intorno alla mezz’ora gli uomini di Yakin si fanno vedere con una punizione dalla distanza di Shaqiri, che impegna Diogo Costa. Passano però tre minuti ed ecco il 2-0: lo segna il capitano Pepe, con uno dei suoi classici colpi di testa da calcio d’angolo. Gli svizzeri si fanno vedere con Freuler, ma prima dell’intervallo ancora Goncalo Ramos sfiora il 3-0 chiamando Sommer a un’altra parata tutt’altro che banale. All’intervallo quindi si va con il Portogallo in vantaggio di due reti.

La partita si chiude in avvio di secondo tempo, perchè al 51′ arriva il 3-0 e la doppietta di Goncalo Ramos. Il giovane attaccante taglia con abilità sul primo palo e devia da pochi passi il cross basso di Dalot senza dare scampo ancora una volta a Sommer. La partita è praticamente finita al 55′ con il 4-0 portoghese, al termine di una meravigliosa azione corale finalizzata da Raphael Guerreiro. La girandola di gol non si ferma, perchè la Svizzera accorcia le distanze con Akanji ma soprattutto arriva la tripletta di Goncalo Ramos, che al 67′ fa 5-1 con un elegante tocco sotto. Il principale tema del finale di partita è l’ingresso in campo di un acclamatissimo Cristiano Ronaldo, che entra al 73′ riuscendo anche a segnare ma in netto fuorigioco. Entra anche Rafael Leao, che nel recupero fissa il 6-1 finale con uno spettacolare destro a giro.