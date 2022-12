Mondiali Qatar 2022, diventano tre i giornalisti morti improvvisamente: c’è anche Roger Pearce

Sale a tre il numero dei giornalisti che hanno improvvisamente avuto un malore e sono morti, allo stadio o fuori, durante la copertura dei Mondiali di Qatar 2022. Al qatariota Khalid Al-Misslam e allo statunitense Grant Wahl, infatti, va aggiunto il decesso di Roger Pearce, team leader dell’emittente inglese Itv Sport, che è morto nei primi giorni della rassegna iridata. Pearce era giunto al suo ottavo Mondiale e ha avuto un malore il 21 novembre, poco prima della partita tra Galles e Stati Uniti. Sarebbe andato in pensione a fine 2022 e soltanto in queste ore la sua dipartita è stata collegata da alcuni – ma senza alcuna congettura in merito – agli altri due giornalisti che hanno perso la vita di recente in Qatar.